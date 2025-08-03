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У війні проти України РФ втратила ще 920 солдатів

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 07:42
У війні проти України РФ втратила ще 920 солдатів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 920 російських військових і 43 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1056130 (+920) осіб
  • бойових броньованих машин – 23071 (+2) од
  • артилерійських систем – 31025 (+43) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178) од
  • крилатих ракет – 3552 (+1) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57159 (+135) од.

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