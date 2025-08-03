У війні проти України РФ втратила ще 920 солдатів
Неділя, 3 серпня 2025, 07:42
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 920 російських військових і 43 артсистеми ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1056130 (+920) осіб
- бойових броньованих машин – 23071 (+2) од
- артилерійських систем – 31025 (+43) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178) од
- крилатих ракет – 3552 (+1) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57159 (+135) од.