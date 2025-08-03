Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА

Роман ПетренкоНеділя, 3 серпня 2025, 08:54
Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
фото з сайту УП

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації.

Джерело: розпорядження на сайті Офісу президента

Дослівно: "Звільнити Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області".

Реклама:

Деталі: Окрім цього, президент звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Читайте також: Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай: Орки знищують усе. Забрати людей навіть неможливо, бо бомблять направо й наліво

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
  • НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
  • За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

ЗеленськийкорупціяЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ПС: Росія атакувала 76 БПЛА та 7 ракетами – є влучання у 8 локаціях
Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
фото, оновленоАрмія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: зруйновані будинки, є постраждалі
Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій
оновленоКабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая
Джерела: Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай
Усі новини...
Зеленський
Зеленський очікує справедливих покарань за "абсолютно аморальні" махінації, викриті НАБУ і САП
Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
Зеленський поговорив із Усиком про те, як посилити позиції України в США
Останні новини
09:27
ПС: Росія атакувала 76 БПЛА та 7 ракетами – є влучання у 8 локаціях
09:18
Віткофф заявив, що має план припинення війни у Газі
08:54
Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
08:40
Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС
08:27
Семеро вбитих та понад 20 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині
07:42
У війні проти України РФ втратила ще 920 солдатів
07:28
У Росії кажуть, нібито за ніч знищили майже сотню "українських дронів"
07:02
Партизани затримали постачання палива окупантам у Бердянськ – "АТЕШ"
06:06
У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
05:24
Через ремонтні роботи на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" можуть перекривати смуги руху
Усі новини...
Реклама:
Реклама: