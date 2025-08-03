Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
Неділя, 3 серпня 2025, 08:54
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації.
Джерело: розпорядження на сайті Офісу президента
Дослівно: "Звільнити Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області".
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Деталі: Окрім цього, президент звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
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Передісторія:
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- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.