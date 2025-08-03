ПС: Росія атакувала 76 БПЛА та 7 ракетами – є влучання у 8 локаціях

Російські військові у ніч на 3 серпня атакували 83 засобами повітряного нападу – 76 БПЛА, балістичною ракетою Іскандер-М, 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та крилатою ракетою Х-22, повідомили Повітряні сили.

Джерело: ПС

Деталі: За даними військових, збито та подавлено 60 БПЛА та ракету Іскандер-М.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих у 2 локаціях.