Фахівці Головного управління розвідки здобули внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський".

Джерело: ГУР

Деталі: За даними відомства, у розпорядженні є:

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списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Дослівно: "Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна".

Довідково: Підводні човни проєкту 955А "Борей-А" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

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Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року. Постійне місце базування – Мурманська область.

Приймав "Пожарського" на бойове чергування хазяїн Кремля Володимир Путін.