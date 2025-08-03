Глава МЗС Британії почувався винним через сварку Зеленського і Трампа

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розповів, що почувався винним, коли дізнався про сварку між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, яка сталась в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

Джерело: Леммі в інтерв’ю The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Британський міністр вважає, що міг би зробити більше для українських колег у підготовці до зустрічі з Трампом.

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"Якщо бути чесним, я подумав: арррр! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?", – сказав Леммі.

Водночас він пояснив, що українську делегацію запросили в останній момент, тоді як британська сторона була зосереджена на власній зустрічі з Трампом і не встигла допомогти.

"Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним", – додав британський міністр.

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Однак, нагадав він, після сварки у Білому домі британський прем’єр Кір Стармер запросив Зеленського у Лондон.

"Це обійми (Зеленського. – Ред.) з Кіром – я досі дуже емоційний, коли згадую про це – були моментом, коли весь світ зітхнув з полегшенням", – згадує Леммі.

За його словами, Стармер і Зеленський, які обійнялися на тротуарі Даунінг-стріт, – став "втіленням повернення Великої Британії на місце, яке їй відводить світова спільнота: налагодження мостів, сполучної ланки з історією, яка допомагає нам спілкуватися з більшою частиною світу".

Нещодавно і Стармер згадував візит Зеленського до Лондона, який відбувся після його суперечки з Дональдом Трампом у Білому домі.

Як відомо, 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.