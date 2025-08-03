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На Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень

Роман ПетренкоНеділя, 3 серпня 2025, 12:31
На Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень
фото: тасс

3 серпня відбулося перше в історії спостережень, приблизно за 600 років, виверження вулкана Крашеніннікова на Камчатці в Росії.

Джерело: ТАСС

Деталі: Повідомляється, що попіл викинуло на висоту до 6 км, частина території заповідника вкрита попеловими відкладеннями.

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Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки.

Вулкан Крашеніннікова розташований за 200 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.

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У Росії повідомляють, що виверження вулкана Крашеніннікова на Камчатці, при зміні напрямку вітру, може "становити небезпеку для туристів", які прилітають на вертольотах в Долину Гейзерів.

Росіястихійне лихо
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