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У Румунії горів збройовий завод: підозрюють диверсію

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 3 серпня 2025, 12:57
У Румунії горів збройовий завод: підозрюють диверсію
фото: Arhivă/ Agerpres

В Румунії сталась масштабна пожежа на Куджирському механічному заводі, де виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси.

Джерело: Radio Romania Actualitati, "Європейська правда"

Деталі: За даними влади, збитки від пожежі склали понад 400 тисяч євро. Через пожежу було знищено приблизно 150 тисяч снарядів для кулеметів.

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Пожежу вдалося загасити через шість годин, протягом яких було чутно кілька вибухів.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца, який у суботу прибував на місце події, не виключає можливість диверсії.

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"Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців", – сказав він.

За словами міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.

Завод виробляє стрілецьку зброю різних калібрів, автоматичні та напівавтоматичні пістолети.

Нещодавно чеська розвідка у своєму звіті за 2024 рік заявила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

А федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.

Румуніязброядиверсанти
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