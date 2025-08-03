У Румунії горів збройовий завод: підозрюють диверсію

В Румунії сталась масштабна пожежа на Куджирському механічному заводі, де виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси.

Джерело: Radio Romania Actualitati, "Європейська правда"

Деталі: За даними влади, збитки від пожежі склали понад 400 тисяч євро. Через пожежу було знищено приблизно 150 тисяч снарядів для кулеметів.

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Пожежу вдалося загасити через шість годин, протягом яких було чутно кілька вибухів.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца, який у суботу прибував на місце події, не виключає можливість диверсії.

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"Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців", – сказав він.

За словами міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.

Завод виробляє стрілецьку зброю різних калібрів, автоматичні та напівавтоматичні пістолети.

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