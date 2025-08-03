В Ізраїлі визнали, що війна спричинила зростання кількості самогубств серед солдатів

Більшість нещодавніх самогубств серед солдатів Армії оборони Ізраїлю пов’язані з бойовими обставинами та психологічним навантаженням через тривале перебування в зонах бойових дій.

Джерело: ізраїльський суспільний мовник KAN з посиланням на внутрішнє розслідування армії, пише The Jerusalem Post

Деталі: За висновками розслідування, самогубства стали наслідком травматичного бойового досвіду, втрати товаришів та нездатності впоратись із пережитим. Пресслужба армії на момент публікації не заперечила ці висновки.

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Пряма мова високопоставленого військового представника: "Більшість самогубств серед солдатів стали результатом складної реальності війни. Війна має наслідки".

Деталі: В Армії оборони Ізраїлю вивчили кожен випадок самогубства, зокрема передсмертні записки, а також провели бесіди з родичами та друзями загиблих.

Пряма мова високопоставленого військового представника: "Це надзвичайно складні виклики, і таких випадків немало. Ми впроваджуємо системні висновки, надаємо більше інструментів командирам — зокрема щодо підготовки та виявлення ознак психологічної кризи. Офіцери з психічного здоров’я працюють безпосередньо в підрозділах. Ми збільшили їхню кількість: на 200 — для військовослужбовців строкової служби та на 600 — для резервістів".

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Деталі: Кожен випадок самогубства розглядається офіцером у званні полковника, і додатково розслідується військовою поліцією.

З початку 2025 року 16 ізраїльських військових вкоротили собі віку, з них семеро – резервісти. Лише в липні четверо резервістів вчинили самогубство: двоє під час служби, ще двоє – після повернення з резерву.