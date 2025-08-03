Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона

Марія Ємець, Ольга КацімонНеділя, 3 серпня 2025, 16:00
У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона
Фото: Newsmaker

У Молдові офіційно зареєстрували політичний блок, сформований довкола проросійського експрезидента Ігоря Додона, лідера "Партії соціалістів".

Джерело: Newsmaker, пише "Європейська правда"

Деталі: Центральна виборча комісія Молдови 3 серпня зареєструвала як політичне об’єднання "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів" експрезидента Молдови Ігоря Додона, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Реклама:

Для участі у виборах представники блоку повинні будуть надати ЦВК повний перелік кандидатів. 

Додон після підтвердження реєстрації заявив, що тепер "ніхто не завадить провести в парламент сили, що захищають суверенітет Молдови, наші традиції і права кожного". 

Експрезидент Ігор Додон вже давно анонсував формування політичного блоку довкола своєї політсили, але досі його назву не розкривали. 

РЕКЛАМА:

Водночас Центральна виборча комісія Молдови виключила три політсили проросійського блоку "Перемога" з переліку партій, допущених до участі у парламентських виборах, зокрема – Аграрну партію Молдови, партію "Альтернативна сила порятунку Молдови", "Шанс" і "Перемога". Три останні входять до проросійського блоку "Перемога" на чолі з олігархом-втікачем Іланом Шором.

У ЦВК пояснили, що підставою стала відмова Агентства державних послуг реєструвати зміни в реєстраційній інформації цих партій у держреєстрі юридичних осіб. 

Передісторія:

  • Блок "Перемога" створили в квітні 2024 року в Москві. До складу блоку входять чотири партії: "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога". Всі вони пов'язані з Іланом Шором.
  • 6 липня в Москві відбувся з'їзд політичного блоку "Перемога", на якому виступив олігарх-втікач Ілан Шор. Під час заходу Шор заявив, що, на його думку, "єдиний порятунок" для Молдови – це "союз" з Росією.

Молдовавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Зеленський через понад рік призначив Повітряним силам командувача
Кривонос: Під час дії закону про обмеження НАБУ генпрокурор не отримав доступу до жодної справи
фото, відеоНа Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень
фотоГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер РФ
ПС: Росія атакувала 76 БПЛА та 7 ракетами – є влучання у 8 локаціях
Усі новини...
Молдова
Президентка Молдови звинуватила Росію у підготовці втручання в парламентські вибори
ЗМІ: Колишній "володар Молдови" Плахотнюк регулярно літав до Москви на переговори
Олігарх-втікач Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову – адвокат
Останні новини
17:28
У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК
17:10
Зеленський: Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО
17:08
"Туалетна схема" в дії: суд не повернув Києву землю, яку віддали забудовнику зі зв'язками
16:48
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
16:38
Україна вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу
16:38
Чому варто додавати кріп до страв та яка його користь для здоров’я? Відповідає наука
16:21
У понеділок Україну прогріє до 34°, на сході та заході – дощі
16:01
Відносини між США та Індією погіршуються через російську нафту – FT
16:00
У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона
15:59
фото, відеоГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: