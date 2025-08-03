У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона
У Молдові офіційно зареєстрували політичний блок, сформований довкола проросійського експрезидента Ігоря Додона, лідера "Партії соціалістів".
Джерело: Newsmaker, пише "Європейська правда"
Деталі: Центральна виборча комісія Молдови 3 серпня зареєструвала як політичне об’єднання "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів" експрезидента Молдови Ігоря Додона, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".
Для участі у виборах представники блоку повинні будуть надати ЦВК повний перелік кандидатів.
Додон після підтвердження реєстрації заявив, що тепер "ніхто не завадить провести в парламент сили, що захищають суверенітет Молдови, наші традиції і права кожного".
Експрезидент Ігор Додон вже давно анонсував формування політичного блоку довкола своєї політсили, але досі його назву не розкривали.
Водночас Центральна виборча комісія Молдови виключила три політсили проросійського блоку "Перемога" з переліку партій, допущених до участі у парламентських виборах, зокрема – Аграрну партію Молдови, партію "Альтернативна сила порятунку Молдови", "Шанс" і "Перемога". Три останні входять до проросійського блоку "Перемога" на чолі з олігархом-втікачем Іланом Шором.
У ЦВК пояснили, що підставою стала відмова Агентства державних послуг реєструвати зміни в реєстраційній інформації цих партій у держреєстрі юридичних осіб.
Передісторія:
- Блок "Перемога" створили в квітні 2024 року в Москві. До складу блоку входять чотири партії: "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога". Всі вони пов'язані з Іланом Шором.
- 6 липня в Москві відбувся з'їзд політичного блоку "Перемога", на якому виступив олігарх-втікач Ілан Шор. Під час заходу Шор заявив, що, на його думку, "єдиний порятунок" для Молдови – це "союз" з Росією.