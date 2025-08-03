У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона

У Молдові офіційно зареєстрували політичний блок, сформований довкола проросійського експрезидента Ігоря Додона, лідера "Партії соціалістів".

Джерело: Newsmaker, пише "Європейська правда"

Деталі: Центральна виборча комісія Молдови 3 серпня зареєструвала як політичне об’єднання "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів" експрезидента Молдови Ігоря Додона, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

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Для участі у виборах представники блоку повинні будуть надати ЦВК повний перелік кандидатів.

Додон після підтвердження реєстрації заявив, що тепер "ніхто не завадить провести в парламент сили, що захищають суверенітет Молдови, наші традиції і права кожного".

Експрезидент Ігор Додон вже давно анонсував формування політичного блоку довкола своєї політсили, але досі його назву не розкривали.

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Водночас Центральна виборча комісія Молдови виключила три політсили проросійського блоку "Перемога" з переліку партій, допущених до участі у парламентських виборах, зокрема – Аграрну партію Молдови, партію "Альтернативна сила порятунку Молдови", "Шанс" і "Перемога". Три останні входять до проросійського блоку "Перемога" на чолі з олігархом-втікачем Іланом Шором.

У ЦВК пояснили, що підставою стала відмова Агентства державних послуг реєструвати зміни в реєстраційній інформації цих партій у держреєстрі юридичних осіб.

Передісторія: