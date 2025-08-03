ГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
Неділя, 3 серпня 2025, 15:59
Одна з бойових груп російської армії, яка фотографувалася у селі Зелений Гай на Донеччині, була знищена бійцями Головного управління розвідки, повідомили у відомстві.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Окупаційна армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу".
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Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.
Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго".