ГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю

Одна з бойових груп російської армії, яка фотографувалася у селі Зелений Гай на Донеччині, була знищена бійцями Головного управління розвідки, повідомили у відомстві.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Окупаційна армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу".

Реклама:

Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго".