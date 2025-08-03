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У понеділок Україну прогріє до 34°, на сході та заході – дощі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 16:21
У понеділок Україну прогріє до 34°, на сході та заході – дощі
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 4 серпня на сході та північному сході, а також на заході України очікуються дощі та грози, температура на півдні сягатиме 34°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

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Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 24-29, у південній частині до 34°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

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