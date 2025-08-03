Зеленський: Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

Джерело: звернення Зеленського, сайт президента

Деталі: У зверненні Зеленський зазначив, що в День Повітряних сил відзначив їхніх працівників нагородами, а також заслухав доповіді щодо розвитку всіх елементів Повітряних сил, зокрема бойової авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ.

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"Усі елементи отримують належну силу. Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали "міражі" – бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще", – сказав він.

Зеленський також повідомив, що в неділю було затверджено наступні етапи розвитку бойової авіації – нові платформи, нові кроки в інтеграції українських сил із військами партнерів.

"Наша мета – це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи", – сказав він.

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Разом з тим, сайт президента повідомив, що він провів нараду щодо стратегії розвитку Повітряних сил із командуванням ПС і керівництвом Міністерства оборони.

Президент заслухав доповідь щодо реалізації Повітряними силами стратегії розвитку української військової авіації на 20 років та кроків, які необхідно зробити. Також була доповідь про результати застосування авіаційної техніки для відбиття російських атак, зокрема за допомогою літаків західного виробництва, які надали партнери. Під час наради визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони та підготовку особового складу для її використання.

Що передувало: Зеленський 3 серпня призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил, які понад рік були без командувача.