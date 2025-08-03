У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном

У Гуляйполі в Запорізькій області росіяни атакували дроном рятувальників ДСНС, коли ті гасили загоряння – пошкоджено пожежний автомобіль.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Рятувальники потрапили під підступний обстріл у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі.

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Росіяни завдали удару дроном по надзвичайникам саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобілю.

Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль".