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Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 20:02
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що ХАМАС повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників, водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути якнайшвидше надана цивільному населенню Гази.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х

Пряма мова: "Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження.

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Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини ХАМАСу. ХАМАС повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників.

Водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільному населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом".

Що передувалоУ суботу ХАМАС опублікував відео із заручником Ев'ятаром Давидом. Той виглядає виснаженим і риє яму, за його словами на відео, для своєї ж могили.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оприлюднені ХАМАС кадри з ізраїльськими заручниками доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав кадри нестерпними і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання ХАМАС має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців.  

Цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу

Сибіга АндрійСектор ГазиХАМАСІзраїль
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