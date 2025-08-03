У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його

У Харкові у неділю ввечері чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ з травматичного пістолета, а потім побив його, нападника затримали.

Джерело: поліція Харківської області, "Суспільне Харків", Харківська обласна прокуратура

Деталі: Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі.

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Дослівно: "Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Деталі: Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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затриманий, фото поліції

Разом з тим, як розповів "Суспільне Харків" директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, у пораненого – забійна рана передньої черевної стінки.

Перед цим у соцмережах 3 серпня з'явилося відео, на якому чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити. На стрілка нападають і намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.

Як уточнили в прокуратурі, конфлікт виник біля багатоквартирного будинку по вул. 92-ї бригади в Харкові.

У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез.