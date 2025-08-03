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Росіяни атакували Запорізьку область: троє загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 21:56
Росіяни атакували Запорізьку область: троє загиблих
Степногірськ Запорізької області, deepstatemap

Внаслідок ударів російських військ по Степногірській громаді Запорізької області в неділю загинули троє людей.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді.

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Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки.

Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років".

Запорізька областьвійна
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