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Росіяни атакують ударними дронами, на Київщині працює ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 23:46
Росіяни атакують ударними дронами, на Київщині працює ППО
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері Україну з північного сходу атакують ворожі ударні БпЛА, на Київщині працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині.

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У деяких районах Київської області оголошено повітряну тривогу. О 23:32 ОВА повідомила про роботу ППО в області.

Дослівно Київська ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

безпілотникиповітряна тривогаКиївська область
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