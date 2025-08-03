Росіяни атакують ударними дронами, на Київщині працює ППО

У неділю ввечері Україну з північного сходу атакують ворожі ударні БпЛА, на Київщині працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині.

Реклама:

У деяких районах Київської області оголошено повітряну тривогу. О 23:32 ОВА повідомила про роботу ППО в області.

Дослівно Київська ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".