Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нещодавно опубліковані відео двох виснажених заручників у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників, і що ці кадри зміцнили його рішучість "знищити" терористичне угруповання.

Джерело: Нетаньягу у відеозверненні, поширеному його офісом, цитує The Times of Israel

Пряма мова Нетаньягу: "Я точно розумію, чого хоче ХАМАС. Він не хоче угоди. Він хоче зламати нас — цими жахливими відео, фальшивою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу".

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Деталі: Звертаючись до ізраїльської громадськості, ізраїльський прем'єр сказав, що він був "шокований" "жахливими відео", після чого поговорив з родинами заручників.

Він додав, що ХАМАС морить голодом заручників, "як нацисти морили голодом євреїв".

Пряма мова Нетаньягу: "Але ми не зламаємося.

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Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених, знищити ХАМАС і забезпечити, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю".

Що передувало: У суботу ХАМАС опублікував відео із заручником Ев'ятаром Давидом. Той виглядає виснаженим і риє яму, за його словами на відео, для своєї ж могили.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оприлюднені ХАМАС кадри з ізраїльськими заручниками доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав кадри нестерпними і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання ХАМАС має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців.

Цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.