Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 00:40
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який не хоче угоди
Беньямін Нетаньягу, фото: getty images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нещодавно опубліковані відео двох виснажених заручників у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників, і що ці кадри зміцнили його рішучість "знищити" терористичне угруповання.

Джерело: Нетаньягу у відеозверненні, поширеному його офісом, цитує The Times of Israel

Пряма мова Нетаньягу: "Я точно розумію, чого хоче ХАМАС. Він не хоче угоди. Він хоче зламати нас — цими жахливими відео, фальшивою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу".

Реклама:

Деталі: Звертаючись до ізраїльської громадськості, ізраїльський прем'єр сказав, що він був "шокований" "жахливими відео", після чого поговорив з родинами заручників.

Він додав, що ХАМАС морить голодом заручників, "як нацисти морили голодом євреїв".

Пряма мова Нетаньягу: "Але ми не зламаємося.

РЕКЛАМА:

Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених, знищити ХАМАС і забезпечити, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю".

Що передувалоУ суботу ХАМАС опублікував відео із заручником Ев'ятаром Давидом. Той виглядає виснаженим і риє яму, за його словами на відео, для своєї ж могили.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оприлюднені ХАМАС кадри з ізраїльськими заручниками доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав кадри нестерпними і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання ХАМАС має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців.  

Цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу

ІзраїльСектор ГазитероризмХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни атакували Запорізьку область: троє загиблих
фотоУ Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК, є постраждалі
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Кривонос: Під час дії закону про обмеження НАБУ генпрокурор не отримав доступу до жодної справи
Усі новини...
Ізраїль
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
В Ізраїлі визнали, що війна спричинила зростання кількості самогубств серед солдатів
Рубіо заявив, що визнання Палестини іншими країнами не має значення без згоди Ізраїлю
Останні новини
00:40
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
00:18
Полк К-2 формує перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів
00:08
ЗМІ: на іспанській Майорці в аварії літака загинули експілот ВПС США із сином
23:46
Росіяни атакують ударними дронами, на Київщині працює ППО
23:37
Що подивитися у серпні: топ-7 серіалів
23:32
Помічник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України
23:13
ЗМІ: Британія евакуює до себе на лікування близько 300 хворих дітей з Гази
22:40
У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок
22:09
Генштаб: На фронті понад 150 боїв, найбільше – на Покровському і Лиманському напрямках
21:56
Росіяни атакували Запорізьку область: троє загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: