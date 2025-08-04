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В Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 02:10
В Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські БпЛА
ілюстрація: Getty Images

У ніч проти 4 серпня на тлі загрози ворожих ударних дронів в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов, місцеві ЗМІ та пабліки, Повітряні сили

Деталі: Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 1:30 через загрозу російських безпілотників.

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О 2:02 Труханов повідомив про вибухи в місті та закликав жителів окремих районів міста бути обережними й перебувати в укриттях.

Пізніше в Одесі пролунали нові вибухи.

Оновлено: О 2:30 ПС повідомили про нові групи БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини з орієнтовним курсом на Одесу.

Одесабезпілотникивибух
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