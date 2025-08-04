В Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські БпЛА
Понеділок, 4 серпня 2025, 02:10
У ніч проти 4 серпня на тлі загрози ворожих ударних дронів в Одесі пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов, місцеві ЗМІ та пабліки, Повітряні сили
Деталі: Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 1:30 через загрозу російських безпілотників.
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О 2:02 Труханов повідомив про вибухи в місті та закликав жителів окремих районів міста бути обережними й перебувати в укриттях.
Пізніше в Одесі пролунали нові вибухи.
Оновлено: О 2:30 ПС повідомили про нові групи БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини з орієнтовним курсом на Одесу.