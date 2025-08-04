Пожежа на станції та зупинка потягів – у Росії кажуть про масовану атаку БпЛА

У Росії заявили нібито про атаку "на транспортно-енергетичні об'єкти" Волгоградської області, зокрема, за даними пабліків, у місті Фролово горить залізнична станція

Джерело: губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, росЗМІ та пабліки

Деталі: Бочаров заявив, що в ніч проти понеділка Волгоградська область РФ нібито зазнала атаки безпілотників "на транспортно-енергетичні об'єкти".

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За його словами, у Фролівському районі обмежений рух потягів.

Разом з тим, пабліки повідомляли, що залізнична станція "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області горить нібито після атаки БпЛА.

Російська залізниця також повідомила про зупинку потягів у місті Фролово.