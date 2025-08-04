Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пожежа на станції та зупинка потягів – у Росії кажуть про масовану атаку БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 06:28
Пожежа на станції та зупинка потягів – у Росії кажуть про масовану атаку БпЛА
фото: Astra

У Росії заявили нібито про атаку "на транспортно-енергетичні об'єкти" Волгоградської області, зокрема, за даними пабліків, у місті Фролово горить залізнична станція

Джерело: губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, росЗМІ та пабліки

Деталі: Бочаров заявив, що в ніч проти понеділка Волгоградська область РФ нібито зазнала атаки безпілотників "на транспортно-енергетичні об'єкти".

Реклама:

За його словами, у Фролівському районі обмежений рух потягів.

Разом з тим, пабліки повідомляли, що залізнична станція "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області горить нібито після атаки БпЛА.

Російська залізниця також повідомила про зупинку потягів у місті Фролово.

Росіябезпілотникипожежазалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп озвучив імовірну дату візиту Віткоффа до Росії
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
фотоУ Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК, є постраждалі
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Усі новини...
Росія
Трамп озвучив імовірну дату візиту Віткоффа до Росії
Росія готує нові фейки про обмін полоненими – ЦПД
На Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень
Останні новини
07:18
Росіяни зранку убили чоловіка в Антонівці
07:05
Світоліна слідом за Костюк вийшла у чвертьфінал турніру в Монреалі
07:00
Південна Кореї демонтує гучномовці уздовж кордону з КНДР
06:42
Сили оборони відмінусували ще 1010 російських окупантів
06:28
фото, відеоПожежа на станції та зупинка потягів – у Росії кажуть про масовану атаку БпЛА
06:04
Канада наполягатиме на безумовному звільненні кожного заручника ХАМАС – глава МЗС
05:24
Понад 50 мігрантів загинули біля берегів Ємену через аварію човна
04:14
Трамп озвучив імовірну дату візиту Віткоффа до Росії
03:16
У Херсоні ворожий дрон атакував жінку – ОВА
02:50
Канцлер Німеччини обурився кадрами виснажених ізраїльських заручників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: