Пожежа на станції та зупинка потягів – у Росії кажуть про масовану атаку БпЛА
Понеділок, 4 серпня 2025, 06:28
У Росії заявили нібито про атаку "на транспортно-енергетичні об'єкти" Волгоградської області, зокрема, за даними пабліків, у місті Фролово горить залізнична станція
Джерело: губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, росЗМІ та пабліки
Деталі: Бочаров заявив, що в ніч проти понеділка Волгоградська область РФ нібито зазнала атаки безпілотників "на транспортно-енергетичні об'єкти".
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За його словами, у Фролівському районі обмежений рух потягів.
Разом з тим, пабліки повідомляли, що залізнична станція "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області горить нібито після атаки БпЛА.
Російська залізниця також повідомила про зупинку потягів у місті Фролово.