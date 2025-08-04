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Сили оборони відмінусували ще 1010 російських окупантів

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 06:42
Сили оборони відмінусували ще 1010 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1010 військових і 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб
  • танків – 11069 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23079 (+8) од
  • артилерійських систем – 31053 (+28) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77) од
  • крилатих ракет – 3553 (+1) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57244 (+85) од.

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