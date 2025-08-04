Сили оборони відмінусували ще 1010 російських окупантів
Понеділок, 4 серпня 2025, 06:42
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1010 військових і 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб
- танків – 11069 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23079 (+8) од
- артилерійських систем – 31053 (+28) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77) од
- крилатих ракет – 3553 (+1) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57244 (+85) од.