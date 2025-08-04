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Росіяни гатили по Дніпропетровщині: серед поранених – 4-місячне немовля, його стан важкий

Ірина БалачукПонеділок, 4 серпня 2025, 07:48
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: серед поранених – 4-місячне немовля, його стан важкий
Фото ілюстративне з Getty images

Троє людей, серед яких 4-місячне немовля дістали порання внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. 4-місячна дівчинка – "важка". Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості".

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Деталі: За словами Лисака, загарбники обстрілювали Нікопольщину з артилерії, атакували FPV-дронами та скидали боєприпаси з БпЛА.

У місті Марганець пошкодили транспортне підприємство.

"Оборонці неба знищили над областю 2 безпілотники", – підсумував Лисак.

Дніпропетровська областьобстрілдіти
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