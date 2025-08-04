Росіяни гатили по Дніпропетровщині: серед поранених – 4-місячне немовля, його стан важкий
Понеділок, 4 серпня 2025, 07:48
Троє людей, серед яких 4-місячне немовля дістали порання внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. 4-місячна дівчинка – "важка". Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості".
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Деталі: За словами Лисака, загарбники обстрілювали Нікопольщину з артилерії, атакували FPV-дронами та скидали боєприпаси з БпЛА.
У місті Марганець пошкодили транспортне підприємство.
"Оборонці неба знищили над областю 2 безпілотники", – підсумував Лисак.