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На фронті понад 180 зіткнень з ворогом, з них 49 на Покровському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцПонеділок, 4 серпня 2025, 08:30
На фронті понад 180 зіткнень з ворогом, з них 49 на Покровському напрямку – Генштаб
Ілюстрація: Генштаб

Протягом минулої доби Сили оборони зафіксували 183 боєзіткнення з ворогом. Найгарячіше – на Покровському напрямку, де українські військові відбили 49 атак армії РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення.

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На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб
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