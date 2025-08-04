По всій Україні виє тривога – Росія випустила "Кинджали"
Понеділок, 4 серпня 2025, 08:58
Влада оголосила повітряну тривогу по всій території країни: в Росії злетів винищувач МіГ-31К, за хвилину в українському небі зафіксували ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Деталі: Майже відразу Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" на Чернігівщині в напрямку Київщини, а також про "Кинджал" в напрямку Житомира і в напрямку Хмельниччини.
Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття.
Ще через кілька хвилин ПС повідомили про "швидкісну ціль на Сумщину з Курщини" і "швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини".