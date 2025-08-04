По всій Україні виє тривога – Росія випустила "Кинджали"

Влада оголосила повітряну тривогу по всій території країни: в Росії злетів винищувач МіГ-31К, за хвилину в українському небі зафіксували ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Майже відразу Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" на Чернігівщині в напрямку Київщини, а також про "Кинджал" в напрямку Житомира і в напрямку Хмельниччини.

Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття.

Ще через кілька хвилин ПС повідомили про "швидкісну ціль на Сумщину з Курщини" і "швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини".