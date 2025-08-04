Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував
Понеділок, 4 серпня 2025, 09:39
Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу російських кордонів – як і анонсував раніше у відповідь на риторику заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill
Деталі: У неділю під час спілкування зі ЗМІ Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території РФ сказав, що вони "вже у регіоні".
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"Я вже робив заяву, і відповідь – вони перебувають у регіоні, там, де мають бути", – сказав президент США без подальших уточнень.
Нагадаємо:
- 1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.
- Після того у суботу він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.
- Також президент США повідомив, що його спецспосланець Стів Віткофф вирушить до РФ цього тижня – 6 або 7 серпня.