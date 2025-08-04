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Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 4 серпня 2025, 09:39
Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу російських кордонів – як і анонсував раніше у відповідь на риторику заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: У неділю під час спілкування зі ЗМІ Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території РФ сказав, що вони "вже у регіоні".

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"Я вже робив заяву, і відповідь – вони перебувають у регіоні, там, де мають бути", – сказав президент США без подальших уточнень. 

Нагадаємо:

ТрампМедведєвСШАРосія
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