Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу російських кордонів – як і анонсував раніше у відповідь на риторику заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: У неділю під час спілкування зі ЗМІ Трамп на запитання про розгортання американських субмарин біля території РФ сказав, що вони "вже у регіоні".

Реклама:

"Я вже робив заяву, і відповідь – вони перебувають у регіоні, там, де мають бути", – сказав президент США без подальших уточнень.

Нагадаємо: