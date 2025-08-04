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Уряд Литви складає повноваження після відставки прем’єра

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 4 серпня 2025, 11:16
Уряд Литви складає повноваження після відставки прем’єра
Ілюстративне фото: Getty Images

Після того як прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про відставку на тлі серії скандалів, уся урядова команда також вирішила скласти повноваження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Вранці у понеділок, 4 серпня, литовський уряд збереться на засідання для ухвалення постанови про відставку.

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Це буде останнє засідання уряду під головуванням Палуцкаса.

Після цього чинний прем'єр-міністр подасть президенту Гітанасу Науседі прохання про відставку. Після підписання ним відповідного указу весь склад уряду буде відправлений у відставку.

Потім президент зможе призначити одного з міністрів виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до формування нового уряду.

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Після того як президія керівної Соціал-демократичної партії визначиться з кандидатурою нового прем'єр-міністра, йому належить обговорити її з Науседою.

Після цього президент, обравши кандидата, представить його Сейму, який має ухвалити рішення щодо кандидатури нового прем'єр-міністра не пізніше ніж через тиждень після його представлення.

Нагадаємо:

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви

Литва
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