Уряд Литви складає повноваження після відставки прем’єра
Після того як прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про відставку на тлі серії скандалів, уся урядова команда також вирішила скласти повноваження.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi
Деталі: Вранці у понеділок, 4 серпня, литовський уряд збереться на засідання для ухвалення постанови про відставку.
Це буде останнє засідання уряду під головуванням Палуцкаса.
Після цього чинний прем'єр-міністр подасть президенту Гітанасу Науседі прохання про відставку. Після підписання ним відповідного указу весь склад уряду буде відправлений у відставку.
Потім президент зможе призначити одного з міністрів виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до формування нового уряду.
Після того як президія керівної Соціал-демократичної партії визначиться з кандидатурою нового прем'єр-міністра, йому належить обговорити її з Науседою.
Після цього президент, обравши кандидата, представить його Сейму, який має ухвалити рішення щодо кандидатури нового прем'єр-міністра не пізніше ніж через тиждень після його представлення.
Нагадаємо:
- 31 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Палуцкас оголосив про свою відставку.
- Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки. На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.
- На тлі цих скандалів у Литві падав рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду. А Науседа дав Палуцкасу два тижні для пояснення звинувачень.
Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви