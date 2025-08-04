Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знешкодила 161 російський дрон, є одне влучання і падіння уламків

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 серпня 2025, 11:40
ППО знешкодила 161 російський дрон, є одне влучання і падіння уламків
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну 162-ма ударними безпілотниками типу Shahed, дронами-імітаторами різних типів та аеробалістичною ракетою "Кинджал", протиповітряна оборона знешкодила 161 повітряну ціль противника.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Від 19.30 3 серпня противник атакував із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Реклама:

Вранці ворог застосував також аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал".

Вказано, що за попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони -імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 1 безпілотника, а також падіння уламків на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

РЕКЛАМА:

Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував
оновлено По всій Україні вила тривога – Росія випустила "Кинджали"
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
фотоУ Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК, є постраждалі
Усі новини...
Шахед
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
МВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста
ГУР назвало особисті дані командира бригади РФ, що запускає "Шахеди" по Україні
Останні новини
11:58
У Києві замовили реконструкцію архівів за 150 мільйонів за завищеними цінами
11:57
Ворог заявив про захоплення пункту пропуску на кордоні з Харківщиною. В МВА кажуть – штурм відбито
11:47
У Польщі фермера оштрафували за сморід зі свинарника: за нього вступився міністр
11:47
В Україні – третя за ранок тривога через МіГ: в небі "швидкісні цілі"
11:40
ППО знешкодила 161 російський дрон, є одне влучання і падіння уламків
11:28
В Україні за рік на 19% збільшилась кількість закриттів бізнесів
11:16
Уряд Литви складає повноваження після відставки прем’єра
10:42
Ціни на нафту впали після нового рішення ОПЕК+
10:35
Apple розробляє чатбота, який стане "спрощеною" версією ChatGPT – Bloomberg
10:30
По всій Україні знову вила тривога – вдруге за ранок злітав МіГ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: