ППО знешкодила 161 російський дрон, є одне влучання і падіння уламків

У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну 162-ма ударними безпілотниками типу Shahed, дронами-імітаторами різних типів та аеробалістичною ракетою "Кинджал", протиповітряна оборона знешкодила 161 повітряну ціль противника.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Від 19.30 3 серпня противник атакував із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

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Вранці ворог застосував також аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал".

Вказано, що за попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони -імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 1 безпілотника, а також падіння уламків на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

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Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.