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У вівторок в Україні буде сонячно, а в середу прогнозують дощі

Ірина БалачукПонеділок, 4 серпня 2025, 12:18
У вівторок в Україні буде сонячно, а в середу прогнозують дощі
Фото ілюстративне з pixabay.com

5 серпня в Україні очікуються сонячна погода, без опадів, 6 серпня подекуди пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 5 серпня без опадів, у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°, на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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У столиці 5 серпня без опадів, вночі 17-19°, вдень 26-28°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

6 серпня у західних, Вінницькій, вдень і в більшості північних та центральних областей прогнозують короткочасні дощі з грозами. На півдні країни вночі 18-23°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°, на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в середу вночі без опадів, 15-17°, вдень дощ, 23-25°, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

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В четвер вночі в північних та центральних, вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці 7 серпня вночі місцями короткочасний невеликий дощ, 13-15°, вдень без опадів, 22-24°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

погода
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