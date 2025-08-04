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Активізація "Матрьошки": у Молдові попередили, що РФ спробує вплинути на виборців по всій Європі

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 4 серпня 2025, 12:57
Активізація Матрьошки: у Молдові попередили, що РФ спробує вплинути на виборців по всій Європі
ілюстрація Getty Images

Радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру застерігає, що Росія у своїх спробах втрутитись у парламентські вибори в країні активізує зусилля із впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі.

Джерело: Секріеру в інтерв’ю Politico, цитує "Європейська правда"

Деталі: За його словами, молдовські посадовці помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців, що проживають у діаспорі.

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"Росія та її проксі зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі", – заявив Секріеру.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Тактика полягає у створенні фейкових ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.

"Кампанія націлена на зниження активності виборців з діаспори  – спонукаючи їх залишитися вдома – і на маніпулювання тими, хто все ж прийде на вибори, з метою підштовхнути їх до підтримки фальшивої проєвропейської сили", – зазначив Секріеру.

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Він додав, що створюються фейкові репортажі, покликані підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови і посіяти розбрат серед молдовських громад за кордоном.

Радник президентки припускає, що під час голосування 28 вересня можуть відбутися порушення, подібні до тих, що спостерігалися під час попередніх виборів.

"Наприклад, фейкові повідомлення про замінування виборчих дільниць у європейських містах або інсценовані протести за кордоном з метою створення враження невдоволення", – заявив Секріеру, додавши, що інші країни мають посилити моніторинг та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів.

Передісторія:

  • Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.
  • Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.
  • Парламентські вибори в Молдові мають відбутись 28 вересня.

Читайте більше про те, як проєвропейська влада Молдови планує зберегти владу.

МолдовавибориРосіядезінформація
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