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Пєсков стверджує, що в РФ "акуратно" ставляться до заяв про ядерну зброю, а в Медведєва – своя думка

Альона Мазуренко Понеділок, 4 серпня 2025, 13:10
Пєсков стверджує, що в РФ акуратно ставляться до заяв про ядерну зброю, а в Медведєва – своя думка
Пєсков, фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії "дуже акуратно" ставляться до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Про це Пєсков сказав після рішення президента США Дональда Трампа перемістити 2 атомні підводні човни ближче до РФ через заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Американські підводні човни і так знаходяться на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати.

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Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома.

Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою".

Деталі: При цьому речник Кремля, коментуючи заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва заявив, що "у кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди".

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Пєсков заявив, що головне, – це позиція правителя Путіна: "У нашій країні зовнішню політику формулює глава держави – президент Путін".

Відзначимо, що у Пєскова запитали, чи не збираються в Кремлі порадити Медведєву зменшити тон у своїх висловлюваннях щодо зовнішньої політики.

Сам Медведєв ще 31 липня у соцмережах заявив, що "якщо якісь слова колишнього президента Росії (Медведєва - ред.) викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою".

Після рішення Трампа щодо атомних підводних човнів Медведєв більше нічого не публікував. 

Нагадаємо: 

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