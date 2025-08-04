СБУ: Дрони спецслужби уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в Криму

Служба безпеки України повідомила, що безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму та уразили ворожі літаки й склад озброєння.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

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Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн".

Деталі: В результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння, додали у спецслужбі.