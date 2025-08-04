Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області
Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: За даними Генштабу, 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на ТОТ Запорізької області. В результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.
Дослівно: "Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.
Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях...
Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру".