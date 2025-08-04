Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 серпня 2025, 15:08
Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області
ілюстрація Генштабу

Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на ТОТ Запорізької області. В результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.

Реклама:

Дослівно: "Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях...

Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру".

Запорізька областьвійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування
СБУ: Дрони спецслужби уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в Криму
Корупційна схема при закупівлі БПЛА та РЕБ: для затриманого нардепа просять арешт і 30 млн застави
Уряд сформував комісію та почав процес відбору нового очільника митниці
Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
Усі новини...
Запорізька область
Подружжя загинуло через російський авіаудар по Запорізькій області
Росіяни атакували Запорізьку область: троє загиблих
У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном
Останні новини
15:29
Науковці просять Верховний Суд узгодити правила розгляду скарг на плагіат у дисертаціях – звернення
15:08
Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області
14:46
фотоУ Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі
14:45
Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування
14:36
ФОТО"Зоряна фабрика": телескоп "Хаббл" показав активну область зореутворення у Туманності Тарантул
14:30
Трамп б'є по Швейцарії: фондовий ринок падає через мита
14:30
Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести
14:20
Польща може надати Україні кредит на 120 млн євро, щоб закупити польську зброю
14:10
Подружжя загинуло через російський авіаудар по Запорізькій області
14:07
У Канаді риба, що впала з неба, спричинила пожежу та знеструмлення села: як це можливо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: