Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області

Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на ТОТ Запорізької області. В результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.

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Дослівно: "Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях...

Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру".