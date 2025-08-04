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Нардепа Кузнєцова арештували із заставою у 8 млн грн

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 серпня 2025, 15:53
Нардепа Кузнєцова арештували із заставою у 8 млн грн
Олексій Кузнєцов, фото з його Facebook

Вищий антикорупційний суд відправив затриманого НАБУ і САП народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави.

Джерело: "Суспільне новини", пресслужба ВАКС

Дослівно ВАКС: "У понеділок, 4 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України IX скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень".

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Деталі: Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Довідково: Нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Що передувало:

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  • Раніше в суботу президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
  • НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
  • За даними джерел УП в правоохоронних органах, Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, - нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

НАБУАнтикорупційна прокуратурахабар
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