Нардепа Кузнєцова арештували із заставою у 8 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив затриманого НАБУ і САП народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави.

Джерело: "Суспільне новини", пресслужба ВАКС

Дослівно ВАКС: "У понеділок, 4 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України IX скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Довідково: Нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Що передувало:

РЕКЛАМА: