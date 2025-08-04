Президент Чехії: Якщо ціна виживання України — тимчасова окупація РФ, нехай так і буде

Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC заявив, що тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Пряма мова: "Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими".

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Деталі: На думку Павела, було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. За його словами, Захід не хоче винищення української нації.

Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але, за його словами, війну не можна виграти на полі бою. Він вважає, що більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи і США.

"В інтересах обох сторін Атлантики чинити набагато більший економічний тиск на Росію. Цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", – сказав Павел.

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