Посол різко відповів прем’єру Баварії, який закликав скасувати соцвиплати біженцям з України

Український посол у Німеччині Олексій Макеєв у відповідь на заклики премʼєр-міністра Баварії Маркуса Зьодера скасувати соціальні виплати "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян) для українських біженців, заявив, що їх "важко зрозуміти".

Джерело: Макеєв в ефірі радіо Deutschlandfunk, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Макеєва, "проблема з грошовою допомогою полягає не в українцях", і закликав не робити їх "цапами-відбувайлами".

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Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

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Що було раніше: Перед цим німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.