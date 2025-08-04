Трамп має намір підвищити мита для Індії через перепродаж російської нафти

Президент США Дональд Трамп має намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social

Деталі: У понеділок, 4 серпня, Трамп заявив, що Індія "не тільки купує величезні обсяги російської нафти", але й продає "значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи величезні прибутки".

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"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", – заявив він.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

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А минулого тижня президент США виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.

Після цього ЗМІ повідомили, що найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.

А заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України.