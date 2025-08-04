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ЄС на пів року призупиняє контртарифи, які готував на випадок торгової війни зі США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 18:42
ЄС на пів року призупиняє контртарифи, які готував на випадок торгової війни зі США
фото - getty images

Європейський Союз вирішив на пів року відкласти контрзаходи, які мав намір запровадити проти товарів зі США з 7 серпня, якби не вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі.

Джерело: це у понеділок повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл, пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press

Деталі: За словами Гілла, ЄС продовжує працювати з США над остаточним формулюванням спільної декларації щодо двосторонньої торгівлі та тарифів.

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"З огляду на ці цілі Комісія вживе необхідних заходів для призупинення на шість місяців контрзаходів ЄС проти США, які мали набути чинності 7 серпня", – додав він.

Гілл уточнив, що відповідне рішення Єврокомісії щодо контртарифів очікується вже у вівторок.

Як відомо, ЄС підготував відповідь на потенційні тарифи США, яка передбачає заходи на суму 93 млрд євро проти американського імпорту. Заходи мали б впроваджуватись поступово, починаючи з 7 серпня.

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Але наприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

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