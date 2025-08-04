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Нідерланди передадуть Україні ракети і компоненти для системи Patriot

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 19:29
Нідерланди передадуть Україні ракети і компоненти для системи Patriot
Фото - getty images

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив 4 серпня про нову військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Брекельманс на Х

Деталі: Брекельманс наголосив, що Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

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"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії", – додав він.

Інших подробиць, зокрема деталей і термінів поставки військової допомоги, міністр оборони Нідерландів не уточнив.

Раніше він підтверджував готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України.

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Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

НідерландиPatriotдопомога Україні
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