На Харківщині дрон РФ атакував 2-х цивільних на мопеді: вони загинули

У понеділок вдень на Харківщині FPV-дрон російських загарбників влучив у мопед, на якому пересувались чоловік і жінка, від отриманих поранень вони загинули.

Джерело: поліція Харківської області у Telegram

Дослівно: "Близько 14.00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.