Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання наземних ракет

У РФ кажуть, що відмовились від "самообмежень" щодо розгортання ракет середньої та малої дальності, які проголосили після краху відповідного ракетного договору зі США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ

Російське МЗС заявило, що після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) добровільно пішло на "односторонні самообмеження" на розміщення таких ракет наземного базування.

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"Однак доводиться констатувати, що російські ініціативи не зустріли взаємності", – жаліється Москва, перераховуючи кілька прикладів "порушень".

У звʼязку з цим зовнішньополітичне відомство Росії "констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь і уповноважене заявити, що Російська Федерація більше не вважає себе пов'язаною відповідними раніше прийнятими самообмеженнями".

США і Росія вийшли з договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) часів "Холодної війни" у серпні 2019 року – після того, як кожен звинуватив один одного у порушенні угоди.

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Деталі читайте в архівній статті "Європа за доби гонки озброєнь".