Військова підтримка України: Шмигаль оголосив про запуск нового механізму від США й НАТО
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.
Джерело: Шмигаль у Facebook, передає "Європейська правда"
Пряма мова Шмигаля: "Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
При цьому країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій "через добровільні внески".
Деталі: Він додав, що НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через Центр допомоги для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).
"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", – анонсував міністр.
Передісторія:
- Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
- Перед цим повідомляли, що в Конгресі подали на розгляд законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США, куди союзники по НАТО зможуть вносити кошти для поповнення військового обладнання, переданого Україні.