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Військова підтримка України: Шмигаль оголосив про запуск нового механізму від США й НАТО

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 серпня 2025, 21:15
Військова підтримка України: Шмигаль оголосив про запуск нового механізму від США й НАТО
денис Шмигаль, фото: facebook

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

Джерело: Шмигаль у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова Шмигаля: "Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

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При цьому країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій "через добровільні внески".

Деталі: Він додав, що НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через Центр допомоги для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", – анонсував міністр.

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Передісторія:

  • Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
  • Перед цим повідомляли, що в Конгресі подали на розгляд законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США, куди союзники по НАТО зможуть вносити кошти для поповнення військового обладнання, переданого Україні.

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