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Виборці Трампа назвали РФ загрозою і підтримують санкції проти неї – опитування

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 серпня 2025, 21:49
Виборці Трампа назвали РФ загрозою і підтримують санкції проти неї – опитування
Дональд Трамп з виборцями, фото: getty Images

За даними опитування, більшість виборців президента США Дональда Трампа погоджується з необхідністю жорсткого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова з посиланням на опитування соціологічної компанії TargetPoint на замовлення позапартійної консервативної організації The Vandenberg Coalition, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Маркарової, опитування свідчить, що виборці Трампа "в цілому підтримують доктрину президента "мир завдяки силі", вважають, що сильна Америка – це безпечна Америка, і хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію".

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Серед іншого, 87% опитаних прихильників президента США назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% погодились, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни.

"Крім того, 88% респондентів принаймні "помірно стурбовані" співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, причому 65% висловили, що вони дуже стурбовані або надзвичайно стурбовані", – зауважила посол.

Також 57% респондентів покладають на Владіміра Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні, а 76% – підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти.

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СШАРосіяТрампопитування
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