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Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 22:34
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 4 серпня на фронті відбулось 144 бойових зіткнення, з них 33 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб.

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Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 14 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

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На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів: Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор атакував позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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