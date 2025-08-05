Президент Туреччини найближчими днями здійснить візит до Києва – ЗМІ

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 18 лютого 2024 року в Анкарі, Туреччина. Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчим днями прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Джерело: турецьке видання Turkiye Gazetesi з посиланням на українського посла в Анкарі Нарімана Джеляла.

Дослівно: "Посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і однією з найважливіших тем переговорів буде ратифікація угоди про вільну торгівлю.

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Деталі: Також очікується, що під час перемовин лідери обговорять зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України.

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