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Президент Туреччини найближчими днями здійснить візит до Києва – ЗМІ

Іван Д'яконовВівторок, 5 серпня 2025, 00:46
Президент Туреччини найближчими днями здійснить візит до Києва – ЗМІ
Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 18 лютого 2024 року в Анкарі, Туреччина. Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчим днями прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Джерело: турецьке видання Turkiye Gazetesi з посиланням на українського посла в Анкарі Нарімана Джеляла.

Дослівно: "Посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і однією з найважливіших тем переговорів буде ратифікація угоди про вільну торгівлю.

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Деталі: Також очікується, що під час перемовин лідери обговорять зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України.

Передісторія: 

  • У контексті трьох раундів переговорів між Україною та РФ, що проходили у Стамбулі, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.

ЕрдоганТуреччинаУкраїна
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