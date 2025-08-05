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Румунія посилює безпеку на оборонних підприємствах після інциденту на збройовому заводі

Іван Д'яконовВівторок, 5 серпня 2025, 01:05
Румунія посилює безпеку на оборонних підприємствах після інциденту на збройовому заводі
Фото: Facebook/Radu Miruţă

Міністр економіки Румунії Раду Міруца оголосив про посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після інциденту на Куджирському механічному заводі минулими вихідними.

Джерело: Міруца на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Міруца повідомив, що видав наказ, який повертає обовʼазкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів.

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Ця вимога була скасована у січні 2025 року, уточнив він.

Також міністр економіки Румунії розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.

"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", – додав Міруца.

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Передісторія:

  • У ніч 2 серпня спалахнула пожежа в цеху на Куджирському механічному збройовому заводі. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вибуху, який призвів до пожежі, а влада не виключає диверсію.
  • Нещодавно чеська розвідка у своєму звіті за 2024 рік заявила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

Румунія
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