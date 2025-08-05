В Одесі пролунав вибух після попередження про загрозу балістичного удару з Криму

У ніч на 5 серпня в Одесі пролунав вибух після попередження Повітряних сил Збройних сил України про можливе застосування росією балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне Одеса"

Деталі: Близько 02:30 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибух в Одесі. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російською армією балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

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