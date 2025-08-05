Німеччина перекинула до Польщі пʼять винищувачів Eurofighter напередодні навчань "Запад-2025"

За чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025" Німеччина направила до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter.

Джерело: Bild

Деталі: Як повідомляє BILD, розгортання літаків заплановане на вівторок, 5 серпня. Перекидання винищувачів відбулося напередодні російсько-білоруських навчань "Запад-2025", що стартують у вересні на території Білорусі.

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"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору", – пояснила речниця ВПС Німеччини у коментарі BILD.

Дослівно: "Разом із винищувачами до Польщі прибули близько 150 німецьких військовослужбовців, зокрема з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки й полку охорони. Із 21 липня вони виконують функції так званої "Тривожної роти" – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору".

Деталі: Розгорнуті Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.

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