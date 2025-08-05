БпЛА атакували залізничну станцію в Ростовській області Росії: виникла пожежа

У ніч на 5 серпня залізнична станція "Тацинська" в Ростовській області Росії була атакована безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа.

Джерело: російські Telegram-канали, т.в.о. губернатора Ростовській області Юрій Слюсар і Міноборони РФ в Telegram

Деталі: За словами місцевих жителів, щонайменше 10 вибухів пролунало над містами Міллерово, Біла Калитва і в станиці Тацинська Ростовської області.

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Основний удар, за попередніми даними, завдано по території залізничної станції Тацинській, де після атаки безпілотників спалахнула пожежа.

У деяких районах Міллерового сталося часткове знеструмлення. Енергетична компанія "Доненерго" пояснила це "технологічним порушенням у мережі суміжної організації". Наразі невідомо, чи пов’язані ці перебої з атаками БпЛА.

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"У хуторі Верхнеталівка Міллерівського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 кв.м ліквідовано", – заявив т.в.о. губернатора Слюсар.

Російська влада традиційно не повідомляє загальної кількості безпілотників, які атакували Росію, а також не зазначає, які саме об’єкти постраждали.

Доповнено: Міноборони РФ повідомило, що засоби ППО нібито знищили і перехопили 24 українських БпЛА. 13 дронів нібито збили над Брянською областю, 7 – над Ростовською та по 2 – над Калузькою і Смоленською областями.