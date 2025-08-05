ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 120 російських окупантів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб,

танків – 11 071 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 091 (+12) од,

артилерійських систем – 31 081 (+28) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169) од,

крилатих ракет – 3 555 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93) од.

Дані уточнюються.