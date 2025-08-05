ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів
Вівторок, 5 серпня 2025, 07:32
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 120 російських окупантів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб,
- танків – 11 071 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 091 (+12) од,
- артилерійських систем – 31 081 (+28) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169) од,
- крилатих ракет – 3 555 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93) од.
Дані уточнюються.