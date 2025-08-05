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ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів

Ірина БалачукВівторок, 5 серпня 2025, 07:32
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 120 російських окупантів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб,
  • танків – 11 071 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 23 091 (+12) од,
  • артилерійських систем – 31 081 (+28) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169) од,
  • крилатих ракет – 3 555 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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