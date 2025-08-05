Росія атакувала Україну "Іскандером" і 46-ма БпЛА – 17 дронів і ракета влучили

Від вечора 4 серпня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 29 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках".

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Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, а ракету випустили з із Брянської області РФ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.